Under 17, Torino-Atalanta 0-0: i granata salutano il Maggioni-Righi

Pesa la sconfitta all'esordio contro i dilettanti del Lascaris, contro Genoa e Dea due buone prestazioni

Contro l'Atalanta i ragazzi di Veronese hanno comunque giocato una buona partita. Qualche difficoltà nel primo tempo, durante il quale ha fatto meglio la Dea, poi nella ripresa i granata hanno alzato la testa sfiorando più volte il gol che avrebbe garantito la vittoria. Il Toro finisce quindi il Maggioni con due punti in classifica e ultimo nel proprio girone. Se però la gara contro il Lascaris non è stata all'altezza, diverso il discorso per gli impegni contro Genoa e Atalanta. Durante le partita contro rossoblù e nerazzurri il gruppo di Veronese ha lasciato buone impressioni. Per questo non è tutto da buttare in casa granata. La crescita contro due ottime squadre come il Grifone e la Dea va sottolineata e apprezzata.