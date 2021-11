Under 17, Veronese post Toro-Alessandria 2-0: “Serve più convinzione, ma sono contento”

Le parole dell'allenatore del Torino Under 17 in seguito alla vittoria casalinga rimediata contro l'Alessandria

Al termine del match della formazione Under 17 del Torino che ospitava l'Alessandria, il tecnico granata Marco Veronese ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Dopo il rammarico per la sconfitta con l'Empoli abbiamo cercato di recuperare le energie e preparare in poco tempo questa partita. Sono stati bravi i ragazzi ad adattarsi subito, sono contento".