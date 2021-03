Under 18, la top 3 di Torino-Atalanta 1-2: bene La Marca, ma non basta

Giovanili / I tre migliori granata in campo nella sconfitta contro i pari età dell'Atalanta

Il Torino perde 2-1 in casa contro l'Atalanta. Inutile la rete di La Marca, decisiva quella di Mehic nel finale di secondo tempo. Buona comunque la prestazione dei granata che - nonostante gli avversari fossero individualmente superiori - hanno fornito una buona prestazione e alla fine possono rammaricarsi di non essere riusciti a portare a casa una vittoria.

LA MARCA - Di gran lunga il migliore in campo. Palla al piede dà la sensazione di poter sempre creare pericoli. Al di là del gol (tra l'altro bellissimo), crea con continuità occasioni servendo palloni al bacio per i compagni. La 10 sulle spalle è più che meritata.

GHERALIA - Ancora una partita da protagonista. Lotta in mezzo al campo, sa fare bene le due fasi: recupera palloni, li smista bene e si propone sempre in avanti. Il ragazzo arrivato dal Vitesse sembra avere buone potenzialità.

DELLA VALLE - È il più piccolo in campo e continua a dimostrare di poter stare tranquillamente in questa categoria. Si sgancia in avanti con personalità e legge bene le situazioni difensive. Chiaramente ha bisogno di tempo per migliorare ulteriormente, ma il Torino ha in casa un buon difensore.