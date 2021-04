Under 18, Sassuolo-Torino 3-2: granata rimontati nel finale

Giovanili / Sconfitta in trasferta per i ragazzi di Franco Semioli che perdono 3-2 contro i pari età del Sassuolo

LA PARTITA - Dopo un avvio equilibrato passa in vantaggio il Sassuolo con Capogna. Dopo lo svantaggio i granata si riorganizzano e nel finale trovano il pari grazie a Gheralia. L’ex Vitesse segnare con un tiro-cross che beffa Zacchi. La rete del pari rivitalizza la squadra di Semioli che prende il pallino del gioco. In avvio di ripresa i granata raddoppiano e si portano in vantaggio. Cross di Gheralia e rovesciata vincente di Gregori. Un gran gol per il terzino di Semioli, che si sta rilevando sempre più decisivo in zona offensiva. Nel finale di partita i granata, però, calano e ne approfitta il Sassuolo. Al 36’ Ferrara approfitta di una disattenzione difensiva del Torino e calcia in porta, la conclusione viene sporcata da Della Valle e i neroverdi trovano il pari. Allo scadere la beffa. Angolo per il Sassuolo, serie di batti e ribatti in area e Biondelli ribadisce in rete. Vincono i padroni di casa, che staccano in classifica i granata. Il Torino può tornare a casa con la consapevolezza di essere sulla strada giusta. Il calo fisico finale ha penalizzato una buona prestazione, l’ennesima di questa stagione.