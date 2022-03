Under 18, Torino-Atalanta 4-0: dominio dei torelli di Asta contro la Dea

Prova di forza dell'Under 18 granata che surclassa l'Atalanta con un poker e riavvicina la zona playoff

Irene Nicola

Dominio del Torino nella sfida di cartello contro l'Atalanta. I torelli di Asta si impongono dal primo minuto, schiacciando una Dea che non riesce a controbattere ed esce dal Cit Turin sconfitta per 4-0. Una vittoria di carattere per i granata, che con questi tre punti fanno un altro passo per avvicinare la zona playoff, al momento distante un solo punto.

LE SCELTE - Antonino Asta schiera l'Under 18 granata con il 4-3-3. In difesa si affida alla coppia di centrali Giorcelli-Bura, mentre gli esterni bassi sono Rettore e Gregori. In regia c'è Azizi, supportato dalle mezzali Antolini e Gineitis. In attacco invece D'Agostino e Vaiarelli completano il reparto con la prima punta Ansah.

PRIMO TEMPO - Il Torino parte forte, guadagnando tre corner consecutivi nei primi due minuti. Ma deve anche fare i conti subito con una tegola, perché perde Antolini, rimasto dolorante a terra dopo un colpo al ginocchio e costretto a chiedere il cambio. Entra quindi Bonelli e il Toro passa al 4-2-3-1 con Azizi e Gineitis a centrocampo, D'Agostino, Bonelli e Vaiarelli sulla trequarti. Proprio il neo entrato al 10' crea la prima chance per il Torino, con un appoggio al volo sul cross di Azizi. I granata schiacciano completamente la Dea, che fatica ad uscire dall'area e fatica a reggere l'urto contro le conclusioni di Vaiarelli e Ansah. È un assedio quello del Torino, che al 21' colpisce anche il palo con D'Agostino. Si gioca solo nella metà campo della Dea, ma non arriva la rete. Questo fino al 36' quando Gregori l'ennesima incursione da sinistra arriva a fondo campo e mette in mezzo un cross teso per Ansah. Il numero 9 cerca Bonelli che non sbaglia e gonfia la rete di destro per l'1-0.

SECONDO TEMPO - Nella ripresa l'Atalanta prova a cambiare assetto mettendosi a tre dietro. Non basta però perché a 2' dall'avvio il Torino raddoppia sfruttando l'asse Vaiarelli-Bonelli, con il secondo che fa tap-in e festeggia la doppietta personale. Subito dopo arriva il primo vero squillo della Dea con Tommaso Bertini che manca di un soffio l'aggancio per l'imbucata a due passi da Sattin. Asta chiede ai suoi di non gestire la gara, ma di giocarla. La risposta dei suoi è immediata: al 51' altra discesa di Gregori sulla sinistra, cross in mezzo per Ansah che non sbaglia, con la palla che passa tra le gambe di Bertini prima di gonfiare la rete. Per la punta granata è il decimo gol stagionale. Ci sarebbe anche l'occasione per il poker, a firma ancora di Ansah su assist di Gineitis, ma la rete viene annullata per fuorigioco dell'attaccante granata. Al 70' Samuele Bertini fa una doppia parata su D'Agostino e Ansah, evitando ancora il 4-0. Questione di minuti perché al 72' è D'Agostino a smarcarsi in area, e tirare da posizione defilata di destro: palo interno e gol. Con il risultato in cassaforte Asta dà spazio per il finale a Palade, Fragomeni, Nardella e Barbagiovanni, dopo aver inserito Cesari poco prima. Solo verso la fine l'Atalanta trova uno spunto pericoloso, ma Sattin vola e tiene la porta inviolata, dicendo no anche a Samuele Bertini prima del triplice fischio.

IL TABELLINO

TORINO-ATALANTA 4-0

Marcatori: 36' Bonelli (T), 48' Bonelli (T), 51' Ansah (T), 72' D'Agostino (T)

TORINO (4-3-3): Sattin; Rettore (73' Palade), Giorcelli, Bura, Gregori (61' Cesari); Antolini (6' Bonelli), Azizi, Gineitis (73' Fragomeni), D'Agostino (73' Nardella), Ansah (73' Barbagiovanni), Vaiarelli. A disposizione: Manzari, Egharevba, Losio. Allenatore: Asta.

ATALANTA (4-3-3): Bertini; Bordiga (46' Ravelli), Saleh, De Palma, Trusolo (60' Gudmundsson); Perez, Roaldsoy, Colombo; Muhameti, Bertini, Invernizzi (61' Ardenghi). A disposizione: Maglieri, Monterosso, Marulli, Stabile. Allenatore: Zanchetta.

SEGUICI SU: