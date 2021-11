Under 18, Asta post Torino-Fiorentina 2-4: “Era da chiudere, ma abbiamo preso gol”

Le parole di Antonino Asta al termine di Torino-Fiorentina, match in cui i granata Under 18 sono usciti sconfitti

"L'analisi più o meno è questa. Ci sono state più partite nella stessa gara. Quando dopo pochi minuti viene espulso un loro giocatore, sembrava così facile, perché potevi fare gol da un momento all'altro. Le opportunità le abbiamo avute e invece abbiamo preso gol e da lì cambia l'inerzia, perché abbiamo poi preso subito il secondo. I ragazzi sono stati bravi in parte a riaprire la partita sull'1-2, ma dopo è arrivato l'altro gol. Nel secondo tempo sicuramente molto meglio, abbiamo avuto anche qui diverse occasioni, ma nel momento in cui spingi arriva il 2-4 e ti taglia le gambe. Sul quarto gol c'è stata anche una lettura errata, ora lo rivedremo insieme ai ragazzi. Restiamo con i piedi per terra, i ragazzi devono crescere, ci sta perdere una partita dopo sei vittorie consecutive".

"Non bisogna fare l'errore di pensare che siamo diventati i migliori, bisogna intervenire e correggere ancora delle cose. L'unica cosa che mi preme è non essere andati in vantaggio, dovevamo chiudere la partita: fare gol e dopo gestirla. Invece il gol l'abbiamo preso e si è fatta complicata. Non abbiamo brillato, ma mi è dispiaciuto prendere il quarto gol in una fase di possesso e attacco".