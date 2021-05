Under 18, Torino-Genoa 0-1: i rossoblù passano giocando 70′ in dieci

Bamba espulso al 20' del primo tempo, ma il Toro è poco concreto e non riesce a sfruttare le buone trame di gioco

È una sconfitta che sa di beffa quella dell'Under 18 granata, che a Grugliasco gioca in superiorità numerica dal 20' del primo tempo ma non riesce a sbloccare la gara. Ad approfittarne è quindi il Genoa, che trova un eurogol nelle fasi finali e strappa tre punti pesantissimi per come si era messo l'incontro.

SECONDO TEMPO - In avvio di ripresa Semioli inserisce Gyimah per Juricic, passando ad un più offensivo 4-3-3. Ma il Genoa, sempre molto attento in difesa, riesce ad arginare le pressioni granata ed al 13' si rende pericoloso con un sinistro da fuori di Fossati. Un minuto più tardi arriva un doppio cambio nel Toro: Ientile e Gregori rilevano Di Marco e Chiarlone. Al 26' è Eordea a sfiorare il gol del vantaggio, con un destro a giro alto di poco sull'incrocio dei pali. A sbloccarla è però il Genoa, con un destro di Dimitrjevic che dai trenta metri batte Fiorenza. La risposta di Semioli è Pozzessere, in campo al posto di Gheralia. E proprio il nuovo entrato, al 41', sfiora il palo con un diagonale dall'interno dell'area di rigore. L'ultima mossa granata è Anticoli, in campo per l'assalto finale al posto di Eordea. L'occasione più nitida è sui piedi di Barbieri, murato in area piccola. Si chiude dunque con una clamorosa sconfitta per l'Under 18 di Semioli, che non perdeva in campionato dall'11 aprile contro il Sassuolo.