Under 18, Torino-Milan 1-0: i granata soffrono ma strappano tre punti d’oro

I 2003 di Semioli la sbloccano nel primo tempo e difendono i tre punti con le unghie e con i denti

Semioli, orfano di diversi giocatori aggregati alla Primavera, si affida ancora al 3-5-2. Davanti a Edo spazio a Della Valle, Chiarlone e Anton; sugli esterni Calò e Gregori. In mezzo al campo Larotonda (2002 sceso dalla Primavera) e Gheralia ai fianchi di Dolcini; davanti la coppia Barbieri-Eordea. La gara è vivace fin dai primi minuti, con il Toro che prova a costruire da dietro ma è limitato dal pressing molto alto degli ospiti. Le migliori occasioni passano dunque dai piedi di Barbieri, bravo ad addomesticare i palloni lunghi per far salire la squadra. Al 20' arriva il vantaggio dei granata con Gheralia , bravo a battere Paloschi su ottima imbeccata di Calò. La migliore occasione del Milan capita sui piedi di Tomella, che da pochi passi colpisce male e manda a lato. All'ultimo secondo della prima frazione episodio dubbio nell'area rossonera: Paloschi in uscita si scontra con Barbieri, per il direttore di gara è fallo in attacco.

In avvio di ripresa è subito reattivo Edo, che si oppone alla conclusione molto angolata del neo entrato De Carli. Quindi è ancora una volta molto bravo Barbieri, che penetra in area e ci prova due volte: prima è reattivo Paloschi, sulla ribattuta il pallone termina sul fondo. Al 7' è miracoloso Edo, che si immola due volte sulle conclusioni a botta sicura degli attaccanti rossoneri e salva la porta. Con il passare dei minuti è il Milan a spingere con maggiore insistenza, ma ad andare più vicino al raddoppio è il Toro: pallone spettacolare di Barbieri per Gheralia che, pressato da dietro, calcia alto da buona posizione. Al 22' Semioli si gioca la prima carta dalla panchina: Ientile rileva Larotonda. Quindi è nuovamente Edo a metterci una pezza, evitando il gol del pareggio ai granata in difficoltà nel secondo tempo. La risposta di Semioli è Gyimah, in campo al posto di Gheralia. Al 39' è il turno di Anyimah, che torna in campo dopo un lungo stop al posto di uno stremato Barbieri. Ma è comunque un finale di grande sofferenza per i granata, che non riescono a concretizzare le occasioni in contropiede. Al novantesimo è il portiere rossonero a spendere un fallo tattico a centrocampo, tra le proteste dei giocatori del Toro che chiedevano l'espulsione. E dopo un accenno di rissa volano anche due rossi, uno per parte: espulsi Dolcini e Citi. Per i ragazzi di Semioli arrivano tre punti d'oro, conquistati con le unghie e con i denti e che permettono di mantenere il terzo posto in classifica.