Under 18, Torino-Parma 0-1: granata sciuponi e poi puniti

E' la prima di Asta sulla panchina dell'Under 18, al Don Mosso contro i ducali finisce

Irene Nicola

Sconfitta all'esordio per l'Under 18 di Antonino Asta. Al Don Mosso finisce 1-0 per il Parma, con la rete di Anas a un quarto d'ora dalla fine. Il risultato è una beffa per i torelli, che hanno sprecato tante occasioni e sono stati poi colpiti dal guizzo dei ducali. Si tratta comunque di un gruppo rivoluzionato in seguito alle difficoltà dello scorso anno e quindi i torelli sono ancora in fase di rodaggio. Per Asta si è trattato di un ritorno al Don Mosso, ma in una nuova veste. L'impianto di Venaria aveva già infatti ospitato il tecnico dei torelli, quando allenava la Primavera nel 2009 e proprio lì disputava le partite in casa. Oggi è ancora il Don Mosso ad accogliere Asta per la sua prima da nuovo allenatore dell'Under 18.

LE SCELTE - Per l'esordio l'allenatore granata scende in campo con un 4-3-1-2, che presenta 5 acquisti del mercato estivo. Tra i pali c'è Cristian Sattin, nella linea a quattro inedita la coppia di centrali Ion Bordian e Raul Bura, mentre come terzini Mirko Rettore e Alessandro Cesari. A centrocampo Aaron Ciammaglichella, sceso dalla Primavera, viene schierato come mezzala a destra, completano il reparto altre conferme granata, Samuele D'Agostino come play e Karim Fragomeni. Anche l'attacco è una novità completa, con Sebastiano Sassi, unico fuoriquota in rosa, che si posiziona alle spalle di David Palade e Bruno Melnis. Assente invece Ansah, per il quale è ancora attesa la documentazione per il tesseramento.

PRIMO TEMPO - Dominio Toro nel primo tempo, che si fa vedere dalle parti di Piga fin dall'inizio con un'incursione veloce di Ciammaglichella, che dopo una grande ripartenza palla al piede serve Palade, che conclude però altissimo da posizione defilata. I granata pressano, sfruttando i recuperi di Ciammaglichella e la velocità di Palade, i ducali però si chiudono per limitare l'offensiva dei ragazzi di Asta e tentano una timida risposta con il colpo di testa di Tannor. Il Torino è sempre padrone della manovra e al 18' prova a dare lo strappo. D'Agostino arriva al limite dell'area, prova il tiro ma viene chiuso da tre, Melnis arriva alla conclusione, Piga è attento. Subito dopo ci riprovano i torelli che hanno due occasioni ravvicinatissime. Prima bel movimento con scambio tra Palade e Sassi per l'inserimento di Melnis, che si divora un gol tirando debolmente; poi Sassi colpisce in pieno la traversa. Con il passare del tempo il Parma prende campo e fiducia, e il Toro corre due rischi quando concede un angolo dalla sinistra ai crociati e Tannor al volo va vicino alla rete, subito dopo Anas costringe Sattin a una pronta risposta con un tiro dal limite. Nell'ultimo quarto d'ora i granata concedono qualcosa, ma quando riescono a risalire tornano subito pericolosi con Palade velocissimo sulla corsia destra, manca però un finalizzatore in mezzo all'area.

SECONDO TEMPO - A inizio ripresa, è subito Torino pericoloso con Melnis con una conclusione di mancino di poco alta sopra la traversa. La ripartenza però rischia di far molto male ai granata, con Tannor velocissimo in anticipo su Bura: bravo però Sattin, che rimane in piedi fino all'ultimo e neutralizza la conclusione con i piedi. Al 51' Asta fa i primi cambi con l'ingresso di Vaiarelli e Bonelli al posto di Fragomeni e Sassi, passando al 4-4-2. Il Torino continua a provarci a più riprese, ma non finalizza, mentre i ducali aspettano e provano ripartire con lanci lunghi per innescare il velocissimo Tannor. Il Parma invece si sblocca alla prima occasione: Tannor è ancora protagonista con un filtrante che arriva sui piedi di Anas, lucido nella conclusione che spiazza Sattin, questa volto più frettoloso nel buttarsi alla sua sinistra. Asta cambia ancora per cercare la rimonta buttando in mezzo alla mischia Catanzaro, Barbagiovanni e Losio. Con l'ingresso di quest'ultimo Rettore torna al suo ruolo naturale di centrale, Losio viene schierato come terzino sinistro. All'85' Sattin torna ad essere protagonista, negando ad Anas il raddoppio, con un'altra grande parata. In attacco invece brilla Palade, che prima centra una traversa e poi va a segno a 3' dalla fine con un colpo di testa su cui Piga è sbadato; il vantaggio viene però annullato per fuorigioco. Al 92' il Parma sciupa il raddoppio, Ribaudo riesce a battere Sattin ma i giocatori in panchina entrano in campo a festeggiare prima che la palla entri in rete e il 2-0 viene annullato come da regolamento. Non c'è più spazio per la rimonta, vince il Parma.

IL TABELLINO

TORINO-PARMA 0-1

Marcatori: 74' Anas (P)

TORINO (4-3-1-2): Sattin; Rettore, Bordian (81' Losio), Bura, Cesari (81' Barbagiovanni); Ciammaglichella (81' Catanzaro), D'Agostino (66' Cafà), Fragomeni (51' Vaiarelli); Sassi (51' Bonelli); Palade, Melnis. A disposizione: Mora, Barraccane, Egharevba. All. Asta.

PARMA (4-4-2): Piga; Brunani, Olivieri (59' Del Bello), Torri, Flex; Anas (88' Antognoni), Bandaogo (59' Cavalca), Ubaldi, Bangala; Tannor (75' Ribaudo), Bio (75' Tsoy). A disposizione: Cavazza, Ozzano, Gandelli, Leoni. All. Tuccillo.

Ammoniti: 33' Bura (T), 68' Sattin (T), 85' Bordian (T)