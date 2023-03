Viareggio Cup, le formazioni ufficiali di Torino-Don Torcuato: Corona titolare

Le scelte di formazione del tecnico granata Antonino Asta per questo secondo incontro della Viareggio Cup contro la squadra argentina

Antonino Asta, allenatore della formazione giovanile del Torino impegnata nella Viareggio Cup, ha scelto l'undici che scenderà in campo dal primo minuto della sfida odierna. L'avversario di oggi dei granata sarà la squadra argentina del Don Torcuato. Le scelte del tecnico del Toro vedono un tridente offensivo con Iacovoni, Corona e Vaiarelli in attacco, in totale sono cinque le novità di formazione rispetto al match d'esordio contro il Pontedera.