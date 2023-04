Viareggio Cup, le pagelle di Sassuolo-Torino 2-1: Capac tenta la rimonta granata

Il Torino perde la finale della Viareggio Cup, dopo aver tentato la rimonta. Le pagelle dei granata

Irene Nicola

Il Torino perde la finale della Viareggio Cup con il Sassuolo. I granata se la giocano e recuperano lo svantaggio iniziale con la rete di Capac, ma non riescono a rifarsi dopo il secondo gol dei neroverdi. Di seguito le pagelle.

SERVALLI 6: Paga l'uscita avventata da cui nasce il gol del Sassuolo sugli sviluppi di un corner. Poco prima si era fatto apprezzare per una risposta lesta su iniziativa dalla distanza di Baldari. Si riscatta però poco dopo evitando l'eventuale 2-1 dal limite di Baldari.

RETTORE 6.5: Aiuta ad arginare un indiavolato Mata, nella ripresa mura un Baldari che si era incuneato in area togliendo un gol che sembrava quasi fatto.

GALLEA 6.5: Il più attento della retroguardia nel primo tempo, nella ripresa è costretto ad aumentare i giri complice la maggior spinta del Sassuolo. Si conferma un riferimento per la difesa granata, come mostrato in tutto il torneo. A fine gara viene premiato come miglior difensore della finale.

MAKADJI 6: Limita Ajayi bene nel corso del match e non commette grosse imprecisioni. In occasione del primo gol c'è l'incomprensione con Servalli, ma la responsabilità è del portiere.

GAJ 6: L'esplosività del Sassuolo non gli permette di spingere con continuità. Prova comunque a farsi vedere quando trova un varco per sostenere l'azione granata.

DE MARCO 5.5: Ha subito la possibilità di imbucare un tap-in, ma non la sfrutta e si mangia le mani. Poi torna in regia, ma fatica nel confronto con i centrocampisti neroverdi (46' BARZAGO 6.5: Apporta sostanza a centrocampo e si fa anche vedere con iniziative personali)

AZIZI 6.5: Tante buone iniziative dei granata passano dai suoi piedi, spesso si aggiunge alla retroguardia per coprire eventuali buchi. Lotta in mezzo al campo e non si tira mai indietro. (80' MARCHIORO sv)

CEICA 5.5: Spreca una chance pericolosa al 9', poi prova a farsi vedere ma è spesso impreciso (46' DALLA VECCHIA 6.5: Ingresso molto positivo, diverse iniziative portano la sua firma)

VAIARELLI 6: Si fa male dopo 12' di gioco, stringe i denti e torna in campo per contribuire alla causa. Fa meno la differenza sulla corsa, ma si spende quando deve ripiegare. (59' PERCIUN 6.5: Tanti inserimenti nell'ultima mezzora di gioco, )

CAPAC 6.5: Ancora una volta in gol, questa volta nella finale trovando un tap-in di fondamentale importanza per il tentativo di rimonta granata. Si conferma l'uomo più decisivo dei granata, una pedina imprescindibile. E a fine gara alza il premio di Golden Boy, ovvero miglior giocatore del Viareggio (80' GIOVANNINI sv)

CORONA 6.5: Tanto lavoro sporco a suo carico, poi l'iniziativa personale da cui nasce il pareggio del Torino. Bravo a colpire Theiner portandolo all'errore (59' IACOVONI 6: Dà una mano nello sprint finale, ma il Sassuolo non si scopre)

ALL. ASTA 6.5: Perde la finale del Viareggio, ma si porta a casa comunque la soddisfazione e l'orgoglio di aver creato un gruppo che in poco tempo è diventato squadra e ha saputo issarsi nel torneo tra le favorite, dimostrandosi competitivo sin dai gironi. Ha guidato il Toro con dedizione e i granata lo hanno ripagato con un torneo quasi perfetto. Il Torino non raggiungeva una finale da 21 anni e ha onorato la sua prima dal 2002 a prescindere dall'esito della partita.