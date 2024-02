Viareggio Cup, Torino-Beyond Limits ai quarti di finale: gli abbinamenti

Terminati gli ottavi di finale della Viareggio Cup, sono stati determinati gli accoppiamenti dei quarti. Il Torino Under 18 di La Rocca, vittorioso contro la Lucchese per 3-0 grazie alle reti di Di Paolo, Finizio e Kadi, dovrà affrontare al prossimo step dello storico torneo la Beyond Limits giovedì 22 febbraio alle ore 15:00. Anche i quarti verranno disputati in gara unica a eliminazione diretta; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si proseguirà all'esecuzione dei calci di rigore. Di seguito tutti gli abbinamenti.