Biasin (Libero): “L’Inter farà un tentativo per Bremer. L’operazione è complessa”

In esclusiva su Toro News le parole di Fabrizio Biasin, giornalista che segue da vicino l'Inter, il prossimo avversario del Toro

Federico De Milano

Domenica sera il Torino sarà chiamato ad affrontare un avversario complicato come l'Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono in lotta anche quest'anno per vincere lo Scudetto e arriveranno all'Olimpico Grande Torino con la voglia di voltare pagina dopo l'eliminazione in Champions League subita per mano del Liverpool. Per essere introdotti meglio a questo match Toro News ha sentito in esclusiva chi conosce molto bene la squadra milanese. Si tratta di Fabrizio Biasin giornalista di Libero che da sempre è molto vicino ai colori nerazzurri.

Buonasera Fabrizio, che partita dobbiamo aspettarci? L'Inter è reduce da una bella vittoria a Liverpool ma che non è bastata per evitare l'eliminazione. Come sta la squadra di Inzaghi?

"Dal punto di vista dell'umore la partita dell'altra sera ha dato ancora più convinzione dopo la vittoria con la Salernitana. La partita col Liverpool ha dato conferma che l'Inter può ancora fare calcio ad alto livello. Potrebbero esserci delle scorie però dopo aver giocato 90 minuti così intensi. De Vrij infatti non ci sarà e anche Brozovic è più o meno recuperato ma io non ho tutte queste certezze che possa giocare fin da subito, probabilmente ci sarà ma non ne sono così sicuro. L'Inter con i titolari è una cosa e senza invece è un'altra. Affrontare il Torino dopo un turno in Europa non è l'ideale perché è una squadra che sa difendersi molto bene. Ho visto una statistica che dice che è tra le prime in Europa per minor numero di occasioni concesse agli avversari, l'Inter è consapevole di andare a giocare una partita complicata a Torino".

All'andata a San Siro finì 1-0 per l'Inter ma il Torino mise in difficoltà i nerazzurri in alcuni frangenti e la sfida fu abbastanza equilibrata. Questo significa che i granata hanno le carte in regola per far male all'Inter?

"Storicamente è così, io penso che negli ultimi anni si è visto che il Torino è una delle squadre con cui l'Inter fa più fatica. È vero che avrà qualche difficoltà in fase realizzativa ma la squadra di Juric ha delle individualità importanti, un nome su tutti è quello di Bremer che quest'anno è forse il miglior difensore della Serie A e ha fermato tutti gli attaccanti avversari".

A proposito di Bremer sembra che l'Inter sia intenzionata a prenderlo quest'estate. È una trattativa reale e possibile per quelli che saranno gli obiettivi di mercato dell'Inter?

"L'Inter farà sicuramente un tentativo ma credo che la concorrenza sia elevatissima. Non c'è solo l'Inter perché piace a molti altri club in Italia e in Europa dato che ha dimostrato di avere non solo delle qualità sul campo ma anche extra campo. La dimostrazione è il rinnovo di contratto e chi lo ha sentito parlare sa che oltre al calciatore c'è anche l'uomo e questo attira tutti i grandi club. Giustamente Cairo fissa un prezzo alto e magari spera in un'asta, per l'Inter non sarà facile prenderlo".

Nell'Inter ci sono due ex Toro che sono Darmian e D'Ambrosio. Come sta andando la loro stagione? Sono due pedine affidabili e importanti per Inzaghi?

"Sono due acquisti veramente azzeccati. Molto volte si punta solo sui nomi perché sono i giocatori che attirano i tifosi all'aeroporto ma non ci sono solo loro. Darmian è arrivato a Milano nell'indifferenza generale e D'Ambrosio sembrava un giocatore di complemento. Entrambi però sono molto importanti nello spogliatoio e hanno dimostrato grandissima professionalità, quando è il loro momento lo sfruttano. Raramente escono dal campo senza il 6 pagella, magari non prendono 8 o 9 ma il 6 ce l'hanno sempre ed è quello che si chiede a giocatori come loro".

De Vrij mancherà contro il Torino e questo può essere un vantaggio per Belotti e Sanabria. Inzaghi come sostituirà il difensore olandese?

"L'assenza di De Vrij è meno pesante di quella di Brozovic, meglio che salti una partita lui. Questo perché non c'è un vero sostituto di Brozovic mentre per De Vrij si possono trovare dei sostituti. Le alternative sono tante e bisognerà capire cosa ha in mente Simone Inzaghi. La più banale è mettere Ranocchia oppure accentrare Skriniar e inserire D'Ambrosio. C'è anche Dimarco che può essere una soluzione più offensiva. I punti fermi sono Skriniar e Bastoni e poi bisogna capire chi sarà il terzo, a questo punto secondo me uno tra Ranocchia e D'Ambrosio".

Infine chiederei di fare due o tre nomi su quelli che domenica sera possono essere i giocatori dell'Inter più pericolosi per il Toro. Chi sono i giocatori più in forma?

"I nomi sono presto fatti. Il Toro deve temere il toro perché Lautaro Martinez arriva da una settimana di altissimo livello. Ha segnato 3 gol con la Salernitana e l'altra sera ha fatto uno dei gol più belli di questa Champions. Insieme a lui metto anche Dzeko che l'altra sera è rimasto a riposo. Attenzione anche a Gosens che forse partirà dall'inizio ma non è certo; avrà sicuramente più spazio dei 5 minuti giocati contro la Salernitana".