Malu Mpasinkatu a TN: “Luis Henrique, ecco perché può fare bene al Toro”

In esclusiva su Toro News le parole del Consulente di mercato, opinionista ed esperto di calcio francese

Andrea Calderoni

Consulente di mercato, direttore sportivo (il primo D.s. nero della storia del calcio italiano ai tempi del Rieti), opinionista ed esperto di calcio francese, Malu Mpasinkatu interviene in esclusiva su Toro News per presentare il profilo di Luis Henrique, brasiliano 21enne di proprietà dell'Olympique Marsiglia che il Torino ha messo nel mirino per la propria trequarti.

L’operazione Luis Henrique è fattibile?

“Per me sì. Da quanto mi risulta c’è l’ok da parte dell’OL. Sono favorevoli il presidente Pablo Longoria e il nuovo direttore sportivo Javier Ribalta. Si tratta di un 2001 dalle potenzialità importanti. Ha estro e tanta fantasia. Possiede una buona velocità ed è bravo a dribblare. È un classico profilo brasiliano che ben si adatta alle corsie esterne. Di base può giocare sia a destra sia a sinistra, ma predilige la prima delle due soluzioni. Ha ampi margini di miglioramento. Comunque, ha già avuto la possibilità di fare esperienze ad alti livelli tra Ligue 1, Champions League ed Europa League. Non era un titolarissimo dell’OL, eppure si è già fatto le ossa. Non sempre i 2001 hanno avuto le sue stesse chance. Il calcio italiano è differente rispetto a quello francese, ma abbiamo visto che i calciatori provenienti dalla Ligue 1 riescono subito a mettersi in evidenza in Serie A”.

Per Luis Henrique due stagioni al Marsiglia: nella seconda il club francese si attendeva una crescita maggiore del brasiliano?

“Penso che il calcio sia fatto di alti e bassi. I calciatori sono come la borsa, un po’ salgono e un po’ scendono. Quando sono giovani, vanno aspettati anche dopo un campionato leggermente sotto le aspettative. Una partenza di Henrique farebbe bene a entrambe le parti: il ragazzo andrebbe in un campionato dove molti brasiliani si trovano bene, mentre l’OL guadagnerebbe qualcosa. Sono sicuro che con Juric Henrique sarebbe destinato a migliorare e proprio per questo è stato selezionato da Giammario Specchia, capo scout del Torino per l’estero”.

La formula potrebbe essere il prestito con diritto di riscatto?

“Sì, credo che sia la formula giusta per questo tipo di operazioni. Accontenta tutti. Se il ragazzo fa bene, viene riscattato a una cifra abbordabile. Nello stesso tempo l’OL recupererebbe l’investimento fatto. Comunque, il direttore sportivo granata Davide Vagnati troverà la formula giusta, ne sono sicuro”.

Andrea Belotti, ormai ex capitano del Torino, è stato accostato al Monaco: le risulta l’operazione?

“La notizia è reale. Il Monaco è interessato. Potrebbe essere un’opportunità. Per i tifosi del Torino sarebbe un trasferimento dal sapore diverso perché un conto è vedere Belotti con addosso un’altra casacca di un club italiano, un altro conto è vederlo all’estero. Belotti piace al Monaco perché la tipologia di attaccante alla Belotti in Francia non c’è. I giocatori francesi sono soprattutto attaccanti esterni. Il vero 9, prima punta di manovra e dal buon fisico, non c’è nel mercato transalpino. Per questo attira. Il Monaco è forte, giocherà i preliminari di Champions League e quindi per Belotti giocare potenzialmente la massima competizione europea sarebbe un bel traguardo”.