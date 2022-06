Non solo Belotti: gli altri giocatori in scadenza ancora senza squadra

Diversi sono i giocatori attualmente ancora senza squadra, ovvero coloro che hanno il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e non hanno né rinnovato con la propria squadra, né firmato con un nuovo club. Se fino a poco tempo fa andare in scadenza era una cosa che ingolosiva i giocatori (in modo tale da poter scegliere liberamente la nuova squadra senza che il club trovasse l'accordo con il vecchio), adesso la caccia allo svincolato sembra essersi arrestata, perché evidentemente i costi - tra ingaggi e commissioni ai procuratori - spesso non sono così minori per le società. Un esempio è Paulo Dybala: l'attaccante ex Palermo e Juventus non ha rinnovato il proprio contratto con i bianconeri ed è ancora senza squadra (l'Inter è quella che si è mossa concretamente ma le richieste elevate dell'ingaggio dell'argentino e le spese agli agenti del giocatore stanno frenando la trattativa). Oltre a Dybala sono diversi i nomi ancora sul mercato come Pogba, Di Maria, Dembelè, Eriksen, Bernardeschi, Mertens, Romagnoli, Ospina, Luiz Felipe, Strakosha, Patric, Vecino, Saponara, Ghoulam, l'ex granata Daniele Baselli, Callejon, Ansaldi (che salvo sorprese non rinnoverà con il Toro e se di lui è forte l'interesse della Salernitana di Nicola). Tra questi - secondo quanto raccolto da Toro News - c'è anche un nome a cui il Torino starebbe pensando, quello di Filip Djuricic: i granata - considerando gli addii di Brekalo e Pjaca - sono alla ricerca di trequartisti e il giocatore del Sassuolo farebbe esattamente al caso di Ivan Juric (QUI i dettagli). Il mercato come di consueto inizierà il 1 luglio e da quel giorno arriveranno senza dubbio le prime ufficialità.