Calciomercato, la Salernitana pensa ad Ansaldi: ritroverebbe Nicola

L'esterno argentino ha il contratto in scadenza con il Torino il 30 giugno e salvo sorprese non dovrebbe rinnovare con il club piemontese

La Salernitana sta pensando a Cristian Ansaldi. L'esterno argentino - che salvo sorprese non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Torino - vuole continuare a giocare e lui e il suo entourage stanno provando a cercare una destinazione adeguata. Secondo quanto raccolto da Toro News, nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti la Salernitana di Davide Nicola. Il tecnico - che lo ha allenato proprio al Torino la scorsa stagione - lo vorrebbe come rinforzo sulla per la corsia esterna: la sua qualità e la sua esperienza sarebbero importanti per la squadra campana che quest'anno si è salvata in extremis all'ultima giornata di campionato dopo una rimonta strepitosa.