Calciomercato, c’è il Newell’s Old Boys su Ansaldi. Ma lui aspetta l’Europa

Uno dei volti più rappresentativi del Torino degli ultimi cinque anni si ritrova senza contratto a 36 anni, ma non ha alcuna intenzione di smettere di giocare. Cristian Ansaldi lascia il Torino, dato il contratto in scadenza al 30 giugno, ma ha ancora voglia di sentirsi calciatore e pensa di poter dare ancora qualcosa allo sport che ha sempre amato. Ecco perchè lui e il suo entourage stanno cercando una sistemazione, cosa comunque non semplice per svariati motivi.

VOLONTÀ - Ansaldi vorrebbe continuare a giocare, nonostante i 36 anni da compiere a settembre: ancora un paio di stagioni potrebbero essere alla sua portata, sempre che a livello fisico riesca a sopportare gli sforzi. Il suo desiderio è quello di continuare a giocare in un campionato europeo, magari restando in Italia, cercando una realtà dove potrebbe ancora lasciare il segno. L'agente del giocatore argentino sta cercando di proporlo ad alcune realtà in Europa, ma per il momento non ci sono trattative concrete.

ARGENTINA - Se dall'Europa non arrivano ancora offerte o proposte, dall'Argentina c'è una squadra in particolare che lo vorrebbe tra le proprie fila. Infatti il Newell's Old Boys è sulle tracce di Ansaldi, che in questo modo si trova di fronte anche ad una scelta non facile. La squadra in questione è infatti quella che lo ha lanciato nel calcio professionistico, quindi come meta non sarebbe certo così sgradita. Però al momento la priorità del giocatore è quella di restare in Europa e pensare eventualmente più avanti a destinazioni come l'Argentina.