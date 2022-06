Calciomercato Torino, torna il nome di Djuricic: proposto nei discorsi per Solet

Il Toro continua a seguire il trequartista serbo che può rappresentare un'occasione essendo in scadenza di contratto con il Sassuolo

Federico De Milano

Uno dei reparti in cui il Torino ha più bisogno di rinforzarsi in questa sessione estiva di calciomercato è la trequarti. Si sa che il tecnico granata Ivan Juric predilige il 3-4-2-1 come suo modulo ideale e per applicarlo servono quindi diversi giocatori che sappiano agire alle spalle della prima punta. In tal senso un nome che piace alla dirigenza del Toro e da tenere d'occhio come possibile colpo in entrata è quello di Filip Djuricic.

L'assist per l'arrivo di Djuricic può giungere da...Solet

Nei giorni scorsi sono ripresi i contatti per un eventuale passaggio di Djuricic al Torino. L'occasione giusta per riaprire i discorsi in tal senso è stata rappresentata dalle trattative che si stanno portando avanti con gli agenti di Oumar Solet. Il difensore francese del Salisburgo è infatti rappresentato dall'agenzia dei fratelli Giuffrida gli stessi procuratori che curano gli interessi di Djuricic. Il trequartista serbo tra 5 giorni vedrà concludersi il suo contratto con il Sassuolo e sarà quindi un occasione a costo zero. In un mercato come quello attuale in cui circolano pochi soldi un parametro zero potrebbe rivelarsi una risorsa molto preziosa per il Toro che potrebbe aggiungere alla propria rosa un trequartista con molta esperienza in Serie A senza aprire il portafoglio.

Djuricic può aiutare a puntellare un reparto in difficoltà

Se Djuricic dovesse davvero firmare un contratto con il Torino potrebbe essere il primo colpo in entrata nel reparto della trequarti. In questa posizione di campo i granata hanno bisogno di mettere a segno dei movimenti in entrata perché rispetto alla passata stagione non ci saranno né Brekalo né Pjaca che non sono stati riscattati. Anche Praet rimane in bilico, la dirigenza granata e quella del Leicester stanno ancora cercando una soluzione per il ritorno del belga. Il Toro dovrà quindi consegnare a Juric almeno due se non addirittura tre nuovi trequartisti per sistemare questo reparto. Potrebbe quindi fare comodo l'esigenza dei fratelli Giuffrida di dover trovare una nuova squadra al loro assistito. Nei prossimi giorni i contatti tra le parti potrebbero intensificarsi e Djuricic potrebbe diventare così il primo colpo per la trequarti di Juric.