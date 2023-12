Raffaele Sergio a TN: “In questo Toro non vedo lo spirito di Mondonico”

Quando si parla di Torino e Atalanta un nome che necessariamente viene in mente è quello di Emiliano Mondonico, uno che ha lasciato il segno in entrambe le piazze. Mondonico è stato il più classico dei doppi ex del match che si terrà lunedì sera allo stadio "Olimpico-Grande Torino". Negli anni Novanta ha praticamente allenato soltanto Torino e Atalanta: dal 1990 al 1994 i granata, dal 1994 al 1998 i nerazzurri e poi ancora un paio d'anni i granata. In vista del confronto di campionato Toro News è voluto partire proprio da Mondonico attraverso il racconto di un ex granata come Raffaele Sergio, che di Mondonico è stato giocatore. In esclusiva l'ex laterale difensivo illustra i temi caldi in casa Toro.