Rampanti: “Al Toro un bel 7. E ora Juric è in una situazione di forza”

Ai microfoni di Toro News le parole di Serino Rampanti, nell'ultima puntata di "Parola al mister"

“Sta facendo un tira e molla con la società; normale che un allenatore spari alto, poi si ottiene quello che si riesce a combinare in una situazione che non è semplice, per quella che è la situazione economica del club. Io, comunque, mi aspetto che la volontà sia quello di assecondarlo, bisogna poi vedere se saranno bravi a farlo. Juric è in una situazione in cui può chiedere e fa bene a farlo. Sinceramente, ancora è presto per capire come potranno andare le cose. Si potranno fare le prime valutazioni quando si vedranno le prime mosse concrete”.