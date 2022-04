Triolo (PianetaMilan): “Pobega piace a Pioli, in estate tornerà al Milan”

In vista della partita di questa sera contro il Milan abbiamo fatto una chiacchierata con chi conosce molto bene l'ambiente rossonero

Federico De Milano

In vista del match di questa sera dove il Torino ospiterà il Milan per la 32^ giornata del campionato di Serie A, abbiamo fatto una chiacchierata con chi conosce molto bene l'ambiente rossonero. Si tratta di Daniele Triolo, giornalista di PianetaMilan che segue da vicino le vicissitudini della squadra di Pioli.

Buongiorno Daniele, come sta il Milan in base a infortuni e stato di forma? È una squadra in salute in questo momento in vista della partita di stasera?

"Dal punto di vista atletico il Milan è in forma, anche se col Bologna la partita non è stata brillante però la squadra è andata in crescendo. Psicologicamente potrebbe esserci qualche problema perché si è fatto accorciare di due punti in classifica lo scorso week-end, però è ancora primo. Non c'è un problema atletico, ma il Milan in questo momento ha difficoltà a segnare. D'altro canto però non si prende gol da 5 partite consecutive quindi la quadratura difensiva c'è".

Il Milan fa fatica con le squadre di metà classifica e ha perso molti punti, questo può incidere per lo Scudetto?

"Si sono persi parecchi punti contro Udinese, Salernitana, Spezia e Bologna che pesano. Se il Milan avesse anche solo 6 o 7 punti in più ora sarebbe in fuga. Il Torino adesso è a metà classifica però ha blasone e penso che il Milan riuscirà a fare una partita con l'atteggiamento giusto e sicuramente diverso da quello visto a Salerno".

Lo 0-7 dello scorso anno è ormai solo un ricordo dunque?

"Credo che quest'anno sarà differente perché quelli sono risultati che capitano una volta ogni 20 anni. Poi il Torino quest'anno con Juric è una squadra ben diversa. Magari non ci sono stati i risultati sperati però con questo allenatore le squadre sono sempre solide e compatte. Juric fa giocare male l'avversario e anche all'andata il Milan giocò male contro il Toro, mi aspetto che sia così anche al ritorno".

Che idee ha il Milan riguardo Tommaso Pobega? È un giocatore davvero promettente e in tanti qui a Torino si augurano che possa restare, è possibile che ciò accada?

"Pobega è andato a Torino in prestito secco perché piace a Pioli ma la scorsa estate non lo riteneva ancora pronto per giocare in una mediana a due. Juric lo sta formando anche da questo punto di vista e il Milan lo ha seguito durante la stagione. A fine campionato ci sono tutte le intenzioni di riportarlo al Milan anche perché Bakayoko tornerà al Chelsea e serve anche numericamente un altro centrocampista che possa giocarsi il posto con Tonali e Bennacer. Il giocatore è molto bravo e lo aveva già dimostrato a La Spezia".

Un altro giocatore del Toro che piace al Milan è Bremer. Gli attaccanti rossoneri sono pronti al duello con lui?

"L'affare Bremer era l'unica possibilità per cui Pobega potesse restare al Torino. Mi risulta però che Bremer sia sempre più vicino all'Inter perché il Milan è andato su Botman. Bremer è un grandissimo difensore e credo che sarà difficile superarlo. Giroud inoltre non segna da qualche partita col Milan e in trasferta non è andato bene quest'anno".

Quali sono i giocatori del Milan più in forma? Chi dovrebbe temere di più un tifoso del Torino?

"Leao sta attraversando una fase un po' involutiva, è un po' giù di forma ma giocherà ancora lui titolare a Torino. Indicherei piuttosto altri nomi, Bennacer a centrocampo sta dominando contro chiunque. Poi dico anche Giroud che credo vorrà lasciare il suo marchio come a Napoli. Il terzo è Rebic che sta giocando poco, però entra in campo con grinta e se gli viene dato spazio può essere l'arma vincente".