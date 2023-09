Horvath, gol vittoria in Ungheria. Serie B: bene Bayeye, Rauti in panchina

1 di 3

SERIE B

Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.

BAYEYE (Ascoli): L'Ascoli cade in pieno recupero e perde 1-0 in casa contro il Palermo. In campo per tutto l'incontro Bayeye, che si dimostra giocatore in grado di fare la differenza in Serie B (VOTO: 6,5).

HAVERI (Ascoli): Solo panchina per Haveri.

DEMBELE (Venezia): Non c'è spazio per Dembele, che resta 90' in panchina nella vittoria del Venezia (1-0) contro lo Spezia.

RAUTI (Sudtirol): Il Sudtirol strappa un punto sul campo del Cosenza (2-2). Solo panchina per Rauti.