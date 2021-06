I prestiti del Toro: Adopo, buona la prima tra i professionisti. La C sta stretta

Approdato a gennaio alla Viterbese, il centrocampista si è subito imposto da titolare

MEZZALA TITOLARE - Un'esperienza importante per il centrocampista classe 2000, che ha vissuto la sua prima esperienza tra i professionisti. Ed il bilancio è stato subito molto positivo: Adopo non ha minimamente patito il salto dal calcio giovanile a quello dei grandi, ma si è subito imposto tra i titolari. Nel 4-3-3 della Viterbese il francese ha giocato soprattutto da mezzala, mettendosi subito in mostra per la grande fisicità. Prestazioni solide e ordinate per il centrocampista, chiamato ora a migliorare in fase offensiva e nella gestione dell'ultimo passaggio.