La Spal sbanca Parma: bene Rauti. Serie C: poco spazio per i prestiti Toro

Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.

RAUTI (Spal): Tre punti pesantissimi per la Spal, che espugna il campo del Parma (1-0). In crescita il minutaggio di Rauti, gettato nella mischia al 59’ con i suoi già avanti di un gol. L’attaccante classe 2000 ha subito in occasione per colpire ma non riesce ad approfittarne, per il resto si mette costantemente a disposizione della squadra (VOTO: 6,5)