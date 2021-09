Milllico si sblocca col Cosenza: entra e segna al primo pallone toccato

Seconda presenza con la nuova maglia e primo gol stagionale per il classe 2000

Si è aperta nel migliore dei modi l’avventura di Vincenzo Millico con la maglia del Cosenza. L’attaccante granata, che nelle ultime ore di mercato ha lasciato Torino per trasferirsi in prestito in Calabria, ha trovato ieri il primo gol con i lupi. Contro il Como, con i suoi in vantaggio di una rete, Millico è stato gettato nella mischia al 90'. Appena entrato il giocatore è andato subito in area e, ricevuto il pallone direttamente da rimessa laterale, ha chiuso l’incontro con il primo sigillo stagionale. Un gol di pregevole fattura per il classe 2000, bravo nel controllo per girarsi in area e trovare lo spazio per battere il portiere con un preciso diagonale. Ancora una volta un ottimo ingresso in campo per Millico, che ieri è stato decisivo con le rete del definitivo 2-0 e nella precedente gara si era sacrificato molto con i suoi in inferiorità numerica. Dopo due presenze l’esperienza di Cosenza sembrerebbe iniziata nel migliore dei modi.