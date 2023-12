Primo gol in Serie B per Rauti, Bayeye in spolvero ad Ascoli

1 di 3

SERIE B

Santa Cristina 2021, Rauti

Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.

BAYEYE (Ascoli): L'Ascoli supera 1-0 il Catanzaro ed abbandona il penultimo posto in classifica. Buona la prova di Bayeye, bravissimo nelle due fasi sulla corsia di destra (VOTO: 6,5).

HAVERI (Ascoli): Solo panchina per Haveri.

DEMBELE (Venezia): Il Venezia cade 2-3 contro il Sudtirol ma conserva il secondo posto in classifica. Questa volta non c'è spazio per Dembele, 90' in panchina.

RAUTI (Sudtirol): Il Sudtirol strappa tre punti importanti sul campo del Venezia. A sbloccare la partita è proprio Rauti, al primo centro in Serie B: azione personale e bel destro all'angolo. Lotta per la squadra fino al 78', quando viene richiamato in panchina (VOTO: 7).