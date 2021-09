Rauti, esordio e vittoria con il Pescara. L’Alessandria di Celesia batte il Genoa

1 di 2

SERIE C

Santa Cristina 2021, Rauti

Torna, come ogni lunedì, l'appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito. Con la sosta si sono fermati i maggiori campionati europei, ma non la Serie C che è scesa regolarmente in campo.

ADOPO (Viterbese): Arriva una pesante sconfitta casalinga per la Viterbese, che perde 3-0 contro l'Imolese. Nell'occasione non c'è spazio per Adopo, che rimane 90' in panchina. L'impressione è che il cambio in panchina abbia fatto scivolare il centrocampista francese nelle gerarchie, ora dovrà riconquistarsi una maglia da titolare in mezzo al campo.

LOVAGLIO (Fermana): Cade anche la Fermana, sconfitta 1-0 sul campo del Gubbio. Anche in questo caso non c'è stato spazio per Lovaglio, che nelle scorse settimane aveva fatto intravedere qualche buona giocata da subentrante.

RAUTI (Pescara): Arriva subito l'esordio per Nicola Rauti, gettato nella mischia ad inizio ripresa in occasione della gara vinta dal suo Pescara sul campo della Carrarese. Chiaramente il classe 2000 avrà bisogno di tempo per ambientarsi al meglio, ma ha già dimostrato di essersi calato nella realtà abruzzese con il piglio giusto (VOTO: 6).

VIANNI (Trento): Solo panchina anche per Samuele Vianni, fresco di trasferimento a Trento. Il centravanti può però festeggiare: i suoi compagni hanno abbattuto la Pro Patria con un netto 3-0.