Segre punta la Serie A: i playoff partono da Brescia. Verdi a caccia del tris

Torna l'appuntamento del venerdì con Italia Granata per la presentazione degli impegni dei giocatori del Toro in prestito tra serie minori e campionati stranieri. Ormai terminati i campionati di Serie B e Serie C: si stanno disputando playoff e playout. In Serie A occhi puntati su Simone Verdi: per la Salernitana prima occasione per centrare la matematica salvezza.