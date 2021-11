Serie B: convince Segre contro la Spal, panchina per Celesia e Millico

Il centrocampista protagonista nella sfida da ex, Celesia recupera dall'infortunio ma non entra ancora in campo

Alberto Giulini

Nonostante il giorno festivo, la Serie B è scesa in campo ieri per l'undicesima giornata. Torna dunque l'appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito in cadetteria.

CELESIA (Alessandria): Sconfitta di misura per l'Alessandria, che non sfigura affatto sul campo del Monza ma va subito sotto dopo 6' e manca di precisione negli ultimi metri per agguantare il pareggio. Solo panchina per Celesia, tornato a disposizione dopo i problemi al polpaccio.

MILLICO (Cosenza): Favorito alla vigilia sul compagno di reparto Caso, un po' a sorpresa Vincenzo Millico è partito dalla panchina. Il Cosenza è crollato al cospetto del Lecce e Zaffaroni ha quindi optato per non rischiarlo nella ripresa.

SEGRE (Perugia): L'unico granata in campo ieri sera è stato Jacopo Segre, nella gara da ex sul campo della Spal. Brillante la prova del centrocampista nella vittoria dei suoi per 2-1, con diversi inserimenti che hanno mandato in difficoltà la difesa dei ferraresi. Peccato solo per un gol sbagliato nel primo tempo (VOTO: 6,5).