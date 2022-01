Serie B: il Perugia riparte da Segre, in quarantena il Cosenza di Millico

Trasferta a rischio per i calabresi: più di venti positivi al Covid, manca solo l'ufficialità del rinvio

Alberto Giulini

Archiviata una sosta più lunga del previsto per i troppi contagi che hanno portato a rinviare le ultime due giornata del 2021, la Serie B è pronta a tornare in campo. Si vedranno quindi nuovi giocatori del Toro in prestito e torna di conseguenza l’appuntamento con Italia Granata.

CELESIA (Alessandria): Appuntamento da non fallire per l’Alessandria di Moreno Longo, che farà visita al Vicenza ultimo in classifica. Dovrebbe partire dalla panchina Christian Celesia.

MILLICO (Cosenza): Decisamente complicata la situazione del Cosenza, che domani dovrebbe affrontare il Cittadella. L’elevato numero di positivi ha però indotto le autorità sanitarie a porre in quarantena l’intero gruppo squadra. Manca solo l'ufficialità del rinvio da parte della Lega Serie B.

SEGRE (Perugia): Trasferta insidiosa per il Perugia, che domenica pomeriggio farà visita al Monza. Maglia da titolare in vista per Jacopo Segre, punto fermo nel centrocampo degli umbri.