Serie B: Millico ci prova ma non basta, Segre ok. Celesia, ancora panchina

Il difensore è chiuso da Parodi: trovare spazio nell'Alessandria, in questo momento, non è affatto facile

Alberto Giulini

Non solo la Serie A, anche in cadetteria sono scesi in campo tra martedì e mercoledì per il turno infrasettimanale. Torna dunque l'appuntamento con Italia Granata per analizzare il rendimento dei giocatori del Toro in prestito. Da segnalare soprattutto la gara da titolare di Vincenzo Millico, in campo dal 1' dopo diverse gare da subentrante.

CELESIA (Alessandria): Dopo le due vittorie nelle ultime due, l'Alessandria di Moreno Longo cade sul campo del Pordenone (2-0). Ancora una volta in panchina Christian Celesia, che per la quinta volta - dopo il rientro dall'infortunio - non è sceso in campo. Sicuramente non aiuta la situazione delicata dei grigi, in zona playout e costretti a battagliare su ogni campo, ma soprattutto la concorrenza nello stesso ruolo di un elemento chiave come Parodi.

MILLICO (Cosenza): Chi ha invece ritrovato una maglia da titolare è Vincenzo Millico, preferito a Caso per affiancare Gori nel 3-5-2 di Zaffaroni. Non una partita facile per l'attaccante classe 2000: il Cosenza è crollato 4-1 sul campo del Monza. Millico ci ha comunque provato con intraprendenza in più di un'occasione, finendo però per predicare in mezzo al deserto fino alla sostituzione arrivata al 58' (VOTO: 5,5).

SEGRE (Perugia): Un punto prezioso per il Perugia, che fa 1-1 sul campo del Pisa. Confermatissimo in mezzo al campo Jacopo Segre, sempre più intoccabile con il passare delle settimane. Per il centrocampista una prova ordinata (VOTO: 6).