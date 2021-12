Serie B: Millico sbatte sul palo, Segre ok. Poco spazio per i granata in C

Altri segnali incoraggianti dall'attaccante classe 2000. In Serie C solo Adopo gioca novanta minuti

Alberto Giulini

SERIE B — Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito tra serie minori e campionati stranieri. Un fine settimana non particolarmente esaltante per i giocatori di proprietà granata, specialmente per quelli in Serie C che hanno trovato pochissimo spazio.

CELESIA (Alessandria): Sconfitta interna per l'Alessandria, che perde 2-0 contro il Parma e manca l'aggancio ai ducali. Non convocato Celesia.

MILLICO (Cosenza): Il Cosenza non riesce a dare continuità al punto della scorsa settimana e perde in casa contro la capolista Pisa (0-2). Conferma da titolare per Vincenzo Millico, richiamato in panchina al 56' dopo il raddoppio dei toscani. Comunque sufficiente la prestazione del classe 2000, che prova sempre la giocata e in avvio di gara centra il palo con una conclusione deviata (VOTO: 6).

SEGRE (Perugia): Un punto a testa per Perugia e Ternana, che non si fanno male nel sentito derby umbro. Novanta minuti in mezzo al campo per Jacopo Segre, che ci mette tanta sostanza ma è meno incisivo del solito in fase offensiva (VOTO: 6).

SERIE C ADOPO (Viterbese): Trova un punto la Viterbese, che ferma sullo 0-0 la Carrarese. Sufficiente la prova di Adopo, in campo per tutto l'incontro nel ruolo di mezzala.

LOVAGLIO (Fermana): Non c'è spazio per Samuele Lovaglio nel pareggio della Fermana contro l'Entella (1-1).

RAUTI (Pescara): Il Pescara sbanca 1-0 il campo dell'Imolese ma per Rauti c'è pochissimo spazio: l'attaccante scuola Toro fa il suo ingresso solamente al 79' (VOTO: NG).

VIANNI (Trento): Per il Trento un pareggio casalingo contro l'Albinoleffe (0-0), Vianni fa il suo ingresso in campo all'89' e non ha occasioni per incidere (VOTO: NG).

ESTERO — HORVATH (Szeged): Campionati fermi per la sosta in Ungheria, si riparte nel 2022.

KARAMOKO (Virton): Segnali di ripresa da parte del Virton, che sfiora il colpaccio sul campo della capolista Westerlo e si fa raggiungere sull'1-1 solamente al 93'. Parte ancora una volta dalla panchina Karamoko, subentrato al 66' (VOTO: 6).

KRYEZIU (Virton): Nel Virton titolare in cabina di regia Altin Kryeziu, autore di una prova di spessore (VOTO: 6,5).