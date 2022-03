Serie C: Adopo ancora monumentale, si rivede Celesia nella Paganese

Straordinaria la prova del centrocampista, onnipresente in mezzo al campo e sempre più certezza per la Viterbese

Alberto Giulini

Si fermano i maggiori campionato europei ma non la Serie C, scesa regolarmente in campo nel fine settimana appena andato in archivio. Torna dunque l'appuntamento del lunedì con Italia Granata per vedere come se la sono cavata i giocatori del Toro in prestito.

ADOPO (Viterbese): Tre punti in rimonta per la Viterbese, che si impone 2-1 sul campo del Gubbio e prova a staccarsi dagli ultimissimi posti in classifica. Ancora un'ottima prestazione per Adopo, vero valore aggiunto in mezzo al campo (VOTO: 7).

CELESIA (Paganese): La Paganese ferma il Palermo sul 2-2. Celesia gettato nella mischia al 53' ed autore di una prova ordinata (VOTO:6).

RAUTI (Pescara): Per il Pescara sono un punto contro il Pontedera. In campo dal 66' Rauti, che non brilla particolarmente (VOTO: 5,5).

VIANNI (Trento): Il Trento va subito sotto di due gol, gioca più di un tempo con l'uomo in più ma esce comunque sconfitto dal campo del Lecco. In campo per l'assalto finale Vianni, che non ha occasioni per mettersi in mostra (VOTO: NG).