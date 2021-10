Serie C: Adopo cerca spazio con il nuovo allenatore, Rauti vuole sbloccarsi

Spera in una maglia da titolare anche Samuele Lovaglio nella Fermana

Alberto Giulini

Torna l'appuntamento del venerdì con Italia Granata, per la presentazione degli impegni dei giocatori del Toro in prestito tra serie minori e campionati stranieri. Con la pausa per le nazionali si fermano la Serie B ed i campionati stranieri, sarà regolarmente in campo soltanto la Serie C.

ADOPO (Viterbese): Appuntamento casalingo per la Viterbese, che domenica affronterà il Grosseto. Con l'avvento di Raffaele sulla panchina saranno tutte da valutare le scelte tecniche, con le gerarchie azzerate e la possibilità per Adopo di conquistarsi un posto da titolare.

LOVAGLIO (Fermana): In campo domani la Fermana, che ospiterà il Siena. Spera in una maglia da titolare Samuele Lovaglio, in campo dal 1' nelle ultime due uscite.

RAUTI (Pescara): Impegno nel posticipo del lunedì per il Pescara, ospite dell'Entella. In ballottaggio per una maglia Nicola Rauti, non particolarmente brillante nelle prime uscite con la maglia degli abruzzesi ed ancora a caccia del primo gol.

VIANNI (Trento): Il Trento ospiterà domenica il Fiorenzuola. Da valutare la posizione di Vianni, assente nelle ultime gare.