Serie C: Adopo punto fermo della Viterbese, Rauti verso una maglia da titolare

L'attaccante classe 2000 ha smaltito la febbre che lo aveva fermato in settimana e dovrebbe prendere posto nell'undici titolare

La sosta per le nazionali non ferma il campionato di Serie C, regolarmente in campo nel fine settimana alle porte. Torna dunque l'appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna gli appuntamenti dei giocatori del Toro in prestito.