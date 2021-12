Serie C: convince solo Adopo tra i prestiti del Toro

Il centrocampista della Viterbese in campo per tutta la partita contro la Fermana e autore di una prova convincente, Rauti non incide

Alberto Giulini

Turno infrasettimanale anche per le squadre di Serie C, in campo per le ultime gare del 2021. Torna dunque l'appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito. Un turno comunque non esaltante per i giovani granata, con il solo Adopo che ha davvero convinto.

ADOPO (Viterbese): Novanta minuti per Adopo, in campo nel pareggio a reti bianche contro la Fermana. Buona la prova di Adopo, che è nuovamente il migliore dei suoi e conferma di vivere un periodo decisamente positivo (VOTO: 6,5).

LOVAGLIO (Fermana): Non c'è spazio nemmeno questa volta per Samuele Lovaglio, che non mette piede in campo ormai dal 7 novembre.

RAUTI (Pescara): Solo un punto per il Pescara, che non riesce ad andare oltre l'1-1 sul campo dell'Ancona Matelica. Maglia da titolare per Rauti, che fatica però ad incidere (VOTO: 5,5).

VIANNI (Trento): Il Trento supera di misura il Piacenza e si mantiene in zona playoff, per Vianni c'è però pochissimo spazio. Il centravanti classe 2001 entra solamente all'83' e non ha occasioni per mettersi in mostra.