Viterbese, gran gol di Adopo: destro dalla distanza. Oggi in campo la Serie B

Torna l’appuntamento del lunedì con Italia Granata, il resoconto sugli impegni dei giocatori del Toro in prestito tra serie minori e campionati stranieri. Sugli scudi Adopo, autore di un gran gol con la maglia della Viterbese.

VERDI (Salernitana): Tre punti fondamentali per la Salernitana, che ora è padrona del suo destino per la salvezza. Dopo il gol decisivo della scorsa settimana torna titolare Verdi, richiamato in panchina all’intervallo (VOTO: 5,5).