3 maggio 1949: l’ultima partita del Grande Torino

Benfica-Torino 4-3, trasferta dalla quale la formazione granata non tornò più

L'amichevole disputata il 3 maggio del 1949 tra Benfica e Torino fu l'ultima gara disputata dal Grande Torino. Le due squadre si ritrovarono in campo all'Estádio Nacional di Lisbona in una partita destinata a tingersi di mito e leggenda. Quella fu l'ultima partita per i ragazzi di Superga, il resto è storia. La squadra il giorno dopo si imbarcò sull'aereo che mai arrivò a destinazione, si fermò qualche chilometro prima, sui muri della Basilica di Superga dove ogni anno i tifosi del Torino salgono numerosi per ricordare la memoria dei propri Eroi.