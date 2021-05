4 maggio, la Mole Antonelliana si tinge di granata in ricordo degli Invincibili

Per il 4 maggio il simbolo di Torino si dipinge con i colori granata in ricordo del Grande Toro

Anche quest'anno in ricordo delle vittime dell'incidente di Superga sono stati proiettati i colori e il logo del Torino sulla Mole Antonelliana. Un'iniziativa per rendere omaggio a quel Grande Torino scomparso 72 anni fa. Come già accaduto negli ultimi anni per proiettare queste immagini la società granata ha preso l'accordo con Iren che si è occupata di svolgere questo lavoro. Per questa notte dunque il simbolo di Torino vestirà i colori sociale del Toro in memoria degli Invincibili.