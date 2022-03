73 anni per Rosario Rampanti: tanti auguri Serino!

Spegne oggi 73 candeline mister Rampanti, opinionista del nostro sito

Redazione Toro News

Compie oggi 73 anni Rosario "Serino" Rampanti, tra i volti storici del Torino, che con i granata ha percorso tre strade in vita sua. Nato a Carbonia, in Sardegna, la carriera di Rampanti comincia proprio nelle giovanili del club piemontese, dove inizia a muovere i primi passi nel mondo del calcio. Nel 1968 approda in prima squadra ed esordisce esordisce il 29 settembre contro il Pisa. Quell'anno raccoglierà 5 presenze, segnando anche un gol.

Poi, un anno passato in prestito curiosamente proprio al Pisa torna sotto la Mole dove in tre stagioni disputa 111 partite complessive segnando 11 gol. Si toglie anche la soddisfazione di vincere una Coppa Italia prima di lasciare Torino alla volta di altri lidi. Dopo un lungo girovagare per l’Italia (Napoli, Bologna, Brescia e Ferrara), ma in mezzo anche un viaggio in Australia, più precisamente a Sydney nell’APIA Leichardt Tigers Football Club (società italo-australiana). Poi torna in granata nel 1990, quando diventa l’allenatore della Primavera del Toro.

Resta a guida della principale squadra delle giovanili per quattro anni, portandola tra l’altro a conquistare due campionati di fila (1990-91 e 1991-92), poi nel 1994 viene scelto per guidare la prima squadra. In seguito Rosario si è dedicato alla politica, ricoprendo il ruolo di Assessore allo Sport a Moncalieri. Tra le altre cose, da anni è anche opinionista di Toro News nella sua seguitissima rubrica "Parola al Mister".

Tanti auguri Serino da tutta la Redazione di TN!