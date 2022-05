A Condove una panchina ricorda il Grande Torino e le vittime di Bastia

Una panchina in ricordo delle vittime del Grande Torino e di Bastia, in Viale Bauchiero a Condove

Nella giornata di oggi, domenica 15 maggio, in Viale Bauchiero a Condove, è stata inaugurata, durante l'iniziativa "Oltre i colori sportivi", promossa dal Toro Club Condove-Valsusa di cui Emiliano Moretti ne è il padrino e dal Collettivo vittime della catastrofe Furiani, una panchina in ricordo delle vittime del Grande Torino, nella tragedia di Superga il 4 maggio 1949, insieme al Dramma del Furiani di Bastia, nel quale il 5 maggio 1992 durante la caduta della tribuna dello stadio, rimasero senza vita 19 persone, oltre alle migliaia di feriti. Un ulteriore gesto che va oltre la fede calcistica, per ricordare le vittime delle due tragedie.