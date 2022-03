A Susanna Egri la prima edizione del premio “Gian Carlo Bonetto”

Al Bar Norman si è celebrata questa mattina la premiazione del premio "Bonetto" ideato dall'associazione ToroMio

Questa mattina al Bar Norman, luogo simbolo della storia granata, Susanna Egri ha ricevuto la prima edizione del premio "Gian Carlo Bonetto": classe 1934, è stato presidente del circolo soci del Torino FC per vent'anni, nonché presidente del Collegio dei Fondatori della Fondazione Filadelfia fin dalla nascita della stessa. Alla sua morte, il presidente dell'associazione ToroMio, il dottor Guido Regis, ha pensato di ideare un premio in suo onore assieme alla sua famiglia. Alcuni soci di ToroMio, tra cui la vicepresidente Sabrina Gonzatto, hanno collaborato con il giornalista Marco Bonetto, figlio di Gian Carlo, per la buona riuscita della manifestazione. La scelta è ricaduta su Susanna Egri, figlia dell'allenatore del Grande Torino Ernesto Egri Erbstein, e ballerina di fama mondiale. Susanna, infatti, è un'artista poliedrica e innovativa, regina del mondo della danza, simbolo di eleganza, bellezza, professionalità e impegno civile. Lei è riuscita perfettamente ad identificare in sé quella figura all'interno della società civile, vicina ai colori granata, ricercata per questo premio.