A Tolentino un nuovo parco “Grande Torino”. Tutti i luoghi dedicati agli Invincibili

Il 4 maggio 1949 l’Italia fu sconvolta dalla terribile fine del Grande Torino. A distanza di 72 anni, comunque, il mito di quella squadra sopravvive nella toponomastica dell’intera penisola. Proprio oggi, 4 maggio 2021, ad esempio, a Tolentino nelle Marche avverrà l'inaugurazione di un Parco alla memoria di capitan Valentino Mazzola in via Santa Rita da Cascia alla presenza del sindaco Giuseppe Pezzanesi. Da diversi mesi, anche a Torino è stato deciso dall'amministrazione comunale di intitolare sempre a Mazzola il parco all'interno di piazza Galimberti. Non appena il Covid lo permetterà, si terrà l'inaugurazione ufficiale. La città di Torino si metterà così alla pari con diverse altre località dell'Italia. Infatti, dal Piemonte alla Sicilia, passando per le regioni del centro, nessuno si è dimenticato i fasti di Mazzola e compagni. Proprio per questo sindaci, amministrazioni provinciali e governatori regionali nel corso degli anni hanno cercato di trasmettere alle nuove generazioni la meravigliosa leggenda del Grande Torino dedicando ai protagonisti di quello squadrone senza eguali per l'appunto parchi e poi piazze, vie, centri sportivi, stadi e addirittura… uno scoglio.