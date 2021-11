Addio ad Odile Grava, sorella di Ruggero Grava, attaccante del Grande Torino

All'età di 97 anni, è morta Odile Grava, la sorella di Ruggero Grava, giocatore del Grande Torino

Odile Grava, la sorella dell'ex centravanti francese del Grande Torino Ruggero Grava - morto nel 1949 in seguito alla tragedia di Superga - è scomparsa all'età di 97 anni, a causa di problemi derivanti dal Covid-19: a darne la notizia è il Presidente Onorario del Torino Club Parigi - Renato Zuliani. Tutti gli anni, partecipava alla commemorazione del 4 maggio in onore del fratello e del Grande Torino a Superga, e - nel 2017 - partecipò anche all'inaugurazione dello Stadio Filadelfia. "Sono certo che quando si ritroveranno lassù parleranno della loro Italia, ma soprattutto della vita calcistica e in primo luogo di quel colore granata che tanto hanno amato. Riposi in pace, Odile, ma deve sapere che da oggi abbiamo perso una grande tifosa del Torino e una immensa stimatrice di quella squadra che tanto ha amato": queste le parole del presidente onorario del club granata di Parigi.