Appendino risponde a Cairo: “Accetto le sue scuse, spero il Toro resti in Serie A”

Riappacificazione tra la sindaca di Torino e il presidente del Toro

Segnali di distensione per quanto riguarda la situazione che coinvolge il Presidente Cairo e la sindaca di Torino Chiara Appendino in merito alla questione Robaldo. La prima cittadina infatti, in occasione della conferenza stampa di presentazione di I Tennis Foundation, ha risposto così alle domande dei giornalisti relative alle scuse del Presidente granata della giornata di ieri: "Non ci siamo sentiti personalmente, ma ho letto la sua Ansa. Per quanto mi riguarda andiamo avanti su tutte le procedure tecniche, che devono essere discusse nelle sedi opportune. Non ho nulla da aggiungere a ciò che ho già detto. Ho accettato le sue scuse e ribadisco al volontà di far sì che la procedura deve andare avanti, per noi e per la città. Non commento gli insulti e spero che il Toro rimanga in Serie a perché è patrimonio della città."