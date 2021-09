Auguri a Gabriele Cioffi: l’ex difensore del Torino compie 46 anni

Figurine / Auguri a Gabriele Cioffi, l'ex giocatore granata nasceva il 30 settembre 1975.

30 settembre 1975: 46 anni fa nasceva l'ex granata Gabriele Cioffi. Cresciuto nelle giovanili della Sestese, squadra della città di Sesto Fiorentino (Firenze), nel 1996 passa al Poggibonsi, dal quale poi arriva a giocare nel Marsala, dove esordisce come professionista in Serie C2. Durante la sua carriera da professionista, arriva a vestire la maglia dello Spezia, dell'Arezzo e del Taranto, fino ad arrivare in Piemonte, con la divisa del Novara. Nel 2005 passa al Mantova, con il quale raggiunge la promozione in Serie B, prima di passare, nel 2006, al Torino, che decide di acquistarlo grazie anche al non rinnovo con la squadra lombarda. Esordisce con la maglia granata nella partita contro il ChievoVerona, da subentrato, fino a raggiungere un posto da titolare e un totale di 18 presenze nel club granata. Dopo una stagione positiva al Toro, la società decide di cederlo definitivamente all'Ascoli, per poi passare all'Albinoleffe nel 2010, dopo un anno da svincolato. Termina la sua carriera da calciatore nel Carpi, ma continua la sua esperienza nel mondo calcistico come allenatore, diventando vice allenatore proprio nella squadra del suo ritiro, prima di passare ad allenare il Gavorrano. Per i due anni successivi lavora in Australia, tornando poi in Italia nel 2015 a vestire la maglia da allenatore del Sudtirol, dove però si dimette per un'opportunità negli Emirati Arabi. Ingaggiato nel campionato inglese come collaboratore, passa poi ad una squadra di Abu Dhabi, per poi tornare in Inghilterra con la maglia del Crawley Town. Dal 2020 è parte della società dell'Udinese, come vice allenatore di Luca Gotti.