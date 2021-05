Bra, una bandiera granata su ogni balcone per il ricordo del “Grande Torino”

Iniziativa del Presidente del Toro Club di Bra per celebrare l'anniversario del Grande Torino

Martedì 4 maggio, è il 72° anniversario della tragedia del Grande Torino a Superga. Anche quest’anno non ci sarà il pellegrinaggio alla basilica come avviene ogni anno alla presenza della squadra e dei dirigenti.

Per ricordare gli “Invincibili” di Superga, il neo Presidente Luca Ferigutti del Toro club Bra, lancia un flash mob granata, nel giorno del 72° anniversario della scomparsa di capitan Valentino e dei suoi Invincibili compagni: una bandiera granata su tutti i balconi braidesi, per ricordare il senso di appartenenza di ogni tifoso del Toro. E proprio quest’anno che il raduno annuale del Club al monumento non sarà realizzabile, la bandiera del Toro ad ogni balcone, sarà il simbolo dei tifosi granata, e dei tifosi di altre squadre, per cui il Grande Torino morto nell’ uggioso pomeriggio di inizio maggio del 1949, resta un grande patrimonio.