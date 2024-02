Compie 38 anni Ruggero Ludergnani, responsabile del settore giovanile del Torino

Nato il 4 febbraio 1986, il responsabile del settore giovanile del Torino, Ruggero Ludergnani, compie quest'oggi 38 anni. Arrivato nel 2021 in granata ha saputo far crescere il settore giovanile del club, un argomento del quale ha parlato in maniera molto approfondita nel corso di un'intervista esclusiva concessa qui su Toro News. Da parte di tutta la redazione, auguri a Ruggero Ludergnani,