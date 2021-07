Torino Channel lascia la tv: non sarà più visibile sul canale 234 di Sky

In attesa della ricollocazione, la società sta lavorando a una piattaforma web per mantenere il contatto con i tifosi

I cambiamenti legati al mondo dei diritti televisivi colpiscono anche Torino Channel, il quale non sarà più visibile al canale 234 di Sky. Al momento il club granata sta lavorando ad una piattaforma web per mantenere il contatto con i propri tifosi. Ricordiamo infatti che, stando al nuovo assetto per il triennio 2021-2024, Dazn avrà in esclusiva 7 partite sulle 10 di ogni giornata e dunque il canale tematico prodotto da LaPresse non avrà le immagini di molte partite. Si tratta di un passo indietro per una tv che aveva aperto i battenti nel 2017 procedendo però a un ridimensionamento col passare del tempo. La società granata ha però specificato che le trasmissioni dovrebbero riprendere online, in un'altra forma ancora da rendere nota.