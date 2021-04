Eraldo Pecci: l’ex centrocampista granata compie 66 anni

Figurine / Pecci compie 66 anni: fu tra i protagonisti indiscussi dell’ultimo scudetto granata

Eraldo Pecci nacque il 12 aprile 1955 a San Giovanni in Marignano. Un mediano che nell'estate del 1975 approdò al Torino. Un giocatore voluto e acquistato dal presidente Pianelli. Il Torino, anche grazie a Pecci, vinse il suo primo scudetto del dopo-Superga. Il centrocampista conta 154 presenze e 10 reti in sei stagioni con la maglia granata. Pecci lasció Torino nel 1981. Dopo il ritiro scrisse “Il Toro non può perdere”, uscito nel 2014.